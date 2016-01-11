香港个股：恒大地产拟发行2019年到期8%美元优先票据，作再融资等用途

路透香港1月11日 - 中国大型房地产商恒大地产 周一公布，拟发行2019年到期的8%美元优先票据，所得款项作再融资等用途。

恒大地产在联交所的声明称，集团自去年中以来透过政府组织的拍卖及挂牌出让，于北京、重庆等城市收购多幅土地，故于日常业务过程中产生额外债务。是次发行票据所得款项拟用于现有债务进行再融资及作一般营运资金之用。

公司表示，于2015年6月30日后及截至同年12月25日，集团已产生总金额不少于800亿元人民币（129亿美元）之额外重大借款（扣除还款）。

除上述土地收购之外，恒大地产于12月29日宣布向香港富商郑裕彤旗下周大福企业及新世界中国 收购多项内地房地产项目，涉资共达204亿元人民币。

票据的定价将由为联席牵头经办人及联席账簿管理人瑞信 、招商证券（香港）及海通国际 透过询价圈购方式厘定，目前尚未落实票据之条款，而该批票据将安排于新加坡证券交易所上市。

香港时间10:23，恒大地产跌2.95%，报5.92港元。（完）

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