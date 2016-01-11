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亚洲 | 2016年 1月 11日 星期一 11:17 BJT

日本个股：政府支持的基金提出投资2,000亿日圆以帮助挽救夏普--日经

据知情人士上月表示，夏普还收到台湾鸿海精密 的投资提议。这些知情人士还称私募股权投资公司也有兴趣，日本经济新闻之前指出美国收购基金KKR & Co 是潜在买家。

尽管5月达成17亿美元救助协议，即夏普在三年内达成的第二大重要协议，但该公司却鲜少有业务好转的迹象。

过去10年，夏普等日本消费电子制造企业的市场份额被三星电子 和更多身手敏捷的亚洲对手抢走。

夏普主要债权人包括三菱UFJ金融集团 附属的三菱东京日联银行，以及瑞穗金融集团 旗下瑞穗银行。(完) (编译 郑茵/王颖；审校 徐文焰/许娜)

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