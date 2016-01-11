日本个股：政府支持的基金提出投资2,000亿日圆以帮助挽救夏普--日经

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
据知情人士上月表示，夏普还收到台湾鸿海精密 的投资提议。这些知情人士还称私募股权投资公司也有兴趣，日本经济新闻之前指出美国收购基金KKR & Co 是潜在买家。
尽管5月达成17亿美元救助协议，即夏普在三年内达成的第二大重要协议，但该公司却鲜少有业务好转的迹象。
过去10年，夏普等日本消费电子制造企业的市场份额被三星电子 和更多身手敏捷的亚洲对手抢走。
夏普主要债权人包括三菱UFJ金融集团 附属的三菱东京日联银行，以及瑞穗金融集团 旗下瑞穗银行。(完) (编译 郑茵/王颖；审校 徐文焰/许娜)
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。