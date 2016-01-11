澳洲经济指标总览--1月11日

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月3日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 逆差29.06 逆差32.47
出口(较前月) +1% -3%
进口(较前月) -1% 持平
零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 2月5日
(较前月) 11月 +0.4% +0.6%
就业市场(经季节调整) 1月14日 就业人口(较前月变动,万人) 11月 +7.14 +5.86 全职就业人口(较前月变动,万人) +4.16 +4.0
失业率 5.8% 5.9% 就业参与率 65.3% 65.0%
消费者物价指数(CPI) 1月27日 总体CPI(较前季) 第三季 +0.5% +0.7%
(较上年同期) +1.5% +1.5% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.3% +0.6%
(较上年同期) +2.1% +2.2% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.3% +0.5%
(较上年同期) +2.2% +2.4%
国际贸易价格指数 1月28日 进口物价(较前季) 第三季 +1.4% +1.4% 出口物价(较前季) 持平 -4.4%
国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 3月1日 经常帐收支 第三季 赤字181 赤字205 商品与服务贸易收支 逆差74.38 逆差109.46
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 3月2日
(较前季) 第三季 +0.9% +0.3%
(较上年同期) +2.5% +1.9% (完)
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。