中国汇市：CFETS人民币汇率指数上周大跌近0.97%，为99.96

路透上海1月11日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五人民币汇率指数为99.96，较前周大跌近0.97%，较2014年底亦贬值0.04%，这也是该数据自公布以来的首次跌破100关口。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子和SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为100.89和97.66，分别较前周分别下跌0.89%和1.19%，较2014年底则分别升值0.89%和贬值2.34%。

上周人民币兑美元 大幅下跌超1%，并连续刷新前期低点，但当周美元指数亦微跌0.09%，若自2014年底计算，人民币兑美元已经累计下跌5.84%，而美元指数则升幅达9.16%。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数， 随后中国货币网评论员文章称，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。 上周人民币快速下跌，货币网连发两篇评论员文章，指出近期汇率下跌主因，以及未来展望。 、

根据中国央行此前发布通知称，自2016年1月4日起，银行间外汇市场交易系统每日运行时间延长至23:30。但收盘价确定时间仍为16:30不变。交易中心在目前每天公布12次参考汇率报价，分别是北京时间上午10点、11点，下午14点至23点每小时公布一次参考汇率，计算方法与之前相同。（完）

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