特斯拉升级Autopilot自动驾驶系统

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Alexandria Sage

路透底特律1月10日 - 电动汽车厂商特斯拉 周日称，正升级Model S车型的Autopilot自动驾驶系统，对自动驾驶操作实施新的限制。特斯拉自动驾驶系统因创新性受到赞扬，但也有人批评其推出时机太早。

升级后，自动驾驶功能在居民区道路或没有中央分隔的道路将受到限制。

特斯拉CEO马斯克（Elon Musk）称，系统升级后车辆若预计前方有弯道将减速，但称他没听说过以前的版本导致过任何事故。

特斯拉在底特律北美国际汽车展开幕前一天宣布了此项升级。传统汽车厂商在此次车展上将推出新车型，而传统厂商在推出半自主汽车技术方面整体落后于特斯拉。

特斯拉去年10月推出Autopilot系统时，马斯克表示此项功能仍在开发测试阶段，不建议车主完全“放手”。

但之后不少特斯拉车主在YouTube发布使用Autopilot系统上路时的惊险视频，促使马斯克决定对自动驾驶功能实施限制，以尽量降低少车主干出“疯狂事情”的可能性。

特斯拉是美国豪华电动车领域的领军企业，也是率先推出自动驾驶功能的企业之一。业界专家称，完全自动驾驶功能可能到2020年实现。

马斯克接受采访时称，特斯拉的自动驾驶系统在公路行驶时可能好过手动驾驶，能通过摄像头、雷达和地图确保行车不偏离车道。

归功于公司在软件方面的优势，特斯拉得以通过软件升级添加自动驾驶功能，并可修复瑕疵。但有批评人士称，特斯拉本应等到Autopilot系统完善后再推出。

特斯拉系统升级中还包括“召唤（summon）”功能，车主可以在车外完成泊车，车辆还能实现垂直泊车。(完)