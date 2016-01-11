《汇市简讯》澳元/离岸人民币形成十字星，呈现负面形态

0243GMT * 今日交投活跃，南非兰特引领风险资产下跌 * 走势波动，形成十字星，但形成新的趋势低点4.6365 * 亚洲风险资产下跌 * 动能指标下降，五、10和20日均线下降--空头形态 * 目标是测试4.6061，这是10月-12月涨势的61.8%回档位 * 图表：reut.rs/1ncidKM (完)