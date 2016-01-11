更新版 1-韩国经济：候任财长柳一镐称中美两国风险因素的影响料有限

他表示，韩国经济最大的问题在于，拖延日久的结构性问题引起潜在经济成长放缓。他指出家庭债务问题是一个“大问题”，但没有就此进一步展开。

根据央行估计，韩国目前的潜在经济成长率约为3.0-3.2%。

当被问及是否相信经济正处于“危机中”，柳一镐表示，韩国经济目前遇到困难，但还到不了1997-1998年亚洲金融危机以及2008-2009年全球金融危机期间那样的程度。

柳一镐在12月底被韩国总统朴槿惠提名为企划财政部长，接替将备战4月国会选举的崔炅焕。

外界普遍预期，柳一镐上任后，其政策将与崔炅焕如出一辙，因为他的任务就是要维持韩国经济复苏的动力。

柳一镐今日稍早在国会表示，他将采取灵活的扩张型政策立场，对于可能出现的经济风险，他将在今年第一季就做出积极的应对。(完)