更新版 1-韩国经济：候任财长柳一镐称中美两国风险因素的影响料有限

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
他表示，韩国经济最大的问题在于，拖延日久的结构性问题引起潜在经济成长放缓。他指出家庭债务问题是一个“大问题”，但没有就此进一步展开。
根据央行估计，韩国目前的潜在经济成长率约为3.0-3.2%。
当被问及是否相信经济正处于“危机中”，柳一镐表示，韩国经济目前遇到困难，但还到不了1997-1998年亚洲金融危机以及2008-2009年全球金融危机期间那样的程度。
柳一镐在12月底被韩国总统朴槿惠提名为企划财政部长，接替将备战4月国会选举的崔炅焕。
外界普遍预期，柳一镐上任后，其政策将与崔炅焕如出一辙，因为他的任务就是要维持韩国经济复苏的动力。
柳一镐今日稍早在国会表示，他将采取灵活的扩张型政策立场，对于可能出现的经济风险，他将在今年第一季就做出积极的应对。(完)
(编译 孙国玉/郑茵 审校 蔡美珍/杜明霞)
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。