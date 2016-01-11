澳新汇市：澳元兑美元触及四个月低点，新西兰元的压力未减

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
最近中国设定人民币中间价变化无常，导致市场质疑中国的政策意图究竟是什么。
“关于中国市场的担忧，以及怀疑他们的监管者是否拥有足够的智慧来应对市场动荡，继续殃及澳元，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深技术分析师Stuart McPhee表示，并称主要支撑位0.70面临严重威胁。
新西兰元 继续下跌，微跌至六周低点0.6509美元，随后回升至0.6525。上周五触及高点0.6677。
分析师表示，新西兰元在0.6430有一些支撑，阻力位在0.6700附近。兑日圆触及四个月低点76.05，后缩减跌幅，报76.49。(完)
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全部现汇报价 (编译 高琦/张涛；审校 王兴亚/王丽鑫)
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。