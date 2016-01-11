澳新汇市：澳元兑美元触及四个月低点，新西兰元的压力未减

最近中国设定人民币中间价变化无常，导致市场质疑中国的政策意图究竟是什么。

“关于中国市场的担忧，以及怀疑他们的监管者是否拥有足够的智慧来应对市场动荡，继续殃及澳元，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深技术分析师Stuart McPhee表示，并称主要支撑位0.70面临严重威胁。

新西兰元 继续下跌，微跌至六周低点0.6509美元，随后回升至0.6525。上周五触及高点0.6677。

分析师表示，新西兰元在0.6430有一些支撑，阻力位在0.6700附近。兑日圆触及四个月低点76.05，后缩减跌幅，报76.49。(完)

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