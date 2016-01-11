版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 11日 星期一 11:07 BJT

台湾债市：台北富邦银行等12家入列优良公债造市商--柜买中心

路透台北1月11日 - 台湾证券柜台买卖中心周一公布，2015年下半年优良中央公债造市商名单共计有12家，包括台北富邦银行、康和证券、元富证券、永丰金证券、凯基证券、富邦证券、台湾工业银行、元大证券、中国信托银行、中华邮政、花旗(台湾)银行和群益金鼎证券。

柜买中心表示，上述交易商系由近80家参与债券等殖成交系统的债券自营商中，按2015年7月至12月止，统计该系统买卖断交易市占率最大的前12名，评选为下半年度优良中央公债造市商。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐