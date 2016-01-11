台湾债市：台北富邦银行等12家入列优良公债造市商--柜买中心

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
路透台北1月11日 - 台湾证券柜台买卖中心周一公布，2015年下半年优良中央公债造市商名单共计有12家，包括台北富邦银行、康和证券、元富证券、永丰金证券、凯基证券、富邦证券、台湾工业银行、元大证券、中国信托银行、中华邮政、花旗(台湾)银行和群益金鼎证券。
柜买中心表示，上述交易商系由近80家参与债券等殖成交系统的债券自营商中，按2015年7月至12月止，统计该系统买卖断交易市占率最大的前12名，评选为下半年度优良中央公债造市商。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。