《路透晚报》--1月11日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：对地方政府债务余额实行限额管理，妥善处理存量债务--财政部

中国财政部日前下发文件称，合理确定地方政府债务总限额，对地方政府债务余额实行限额管理，并要逐级下达分地区地方政府债务限额。

--中国经济：发改委推出杭州至温州高铁等八项社会资本投资铁路示范项目

中国国家发展改革委周一表示，将杭州至温州高铁等八项铁路项目列入社会资本投资示范项目，打通社会资本投资建设铁路“最后一公里”，探索并形成可复制推广的成功经验，拓宽铁路投融资渠道。

--中国经济：“十三五”GDP年均增速保持在6.5%以上难度很大--专家

中国国务院发展研究中心主任李伟日前表示，受国际市场需求约束明显增强及劳动力成本约束不断增强等因素影响，“十三五”时期（2016-2020年）GDP年均增速保持在6.5%以上难度很大。

--中国经济：出清“僵尸企业”必须市场说了算，不靠政府决定--人民日报

中国人民日报周一刊登评论文章称，“僵尸企业”僵而不死，是由于依赖政府补贴、银行续贷等非市场因素生存，市场机制似乎奈何不得。出清“僵尸企业”，必须让市场说了算，而不是靠政府决定谁活谁死。

--《焦点》中国股汇开年狂跌为宏观调控敲响风险防控警钟

中国股、汇市意外联手狂跌引爆2016年首周全球动荡，再次凸显中国金融市场的脆弱性，其本质却更像是经济下行压力加大忧虑情绪的渲泄，也为中国宏观调控敲响风险防控警钟。

【金融】

--香港金融：全球经济面临下行风险，传统经济智慧未必管用--财政司长

香港财政司司长曾俊华表示，全球主要央行的利率政策取向迥异，有机会加剧资金流向及滙率的波动，令今年全球经济面临下行风险。

【固定收益】

--《中国债市每日综述》风险偏好下降现券暖意未散，惟收益率低位跌幅有限

与风雨飘摇的股市和汇市相比，中国银行间债市风景独好，周一现券继续向暖，只是收益率已处于较低水平，没有新的因素刺激跌幅有限，仅在1-2个基点(bp)左右。

--《中国新债预测》国开行五期债收益率料低于二级，受股市大跌提振

中国国家开发银行周二将招标增发1-10年五期债。路透调查显示，股市再次暴跌为债市频添人气，同时资金面充裕局面依然，现券市场看多情绪有增无减，料将支撑明日国开行新债需求，中标收益率有望低于二级市场。

--中国公开市场：一级交易商本周可申报正/逆回购及三个月央票需求

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限为七天期。

--中国货币市场：74家银行公布2016年同业存单发行计划，累计规模48,180亿

中国宁波慈溪农商行、石嘴山银行等多家银行公告2016年同业存单发行额度，至此，已有74家银行公布发行计划，累计规模48,180亿元。

【外汇】

--中国外汇：中国基础国际收支依然强劲，需消除单边预期引起的恐慌-专家

中国金融四十人论坛高级研究员管涛称，中国基础国际收支依然强劲，市场恐慌和集中挤兑是因为一致性贬值预期造成的。市场需消除单边预期引起的恐慌，主动适应人民币双向波动的新常态。

--中国汇市：人民币早盘走升，监管层有意引导望破除单边贬值预期

在中间价续涨的引导下，人民币兑美元即期周一早盘震荡走升。离岸亦波动走升。交易员称，由于近日中间价的方向指引，加上美元指数回调，人民币短期料将持稳，但长期贬值压力依旧。

--CNH动态：离岸即期受中间价上调提振上涨，流动性堪忧短期拆借创历史新高

中国央行出人意料地连续第二天上调人民币兑美元中间价至6.5625，这提振了离岸人民币兑美元即期，加之市场传言有干预，离岸即期周一盘中一度较低点大涨近500点，后有所回落，然离岸市场流动性堪忧，香港银行间CNH一周拆借利率已飙升至惊人的17.849%，各期限的银行同业拆息(Hibor)亦创历史新高。

--中国汇市：CFETS人民币汇率指数上周大跌近0.97%，为99.96

中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五人民币汇率指数为99.96，较前周大跌近0.97%，较2014年底亦贬值0.04%，这也是该数据自公布以来的首次跌破100关口。

【证券/行业】

--中国证券：沪深交易所提高减持门槛，协议转让单一受让方不低于5%

在中国证监会上周四发布《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》后，沪深证交所上周六亦发布相关实施细则，包括上市公司大股东通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于5%，这无疑将提高大股东的减持门槛。

--中国股市：沪综指大跌收创近四个月新低，将考验3,000点整数关口

中国股市沪综指周一收盘大跌逾5%，创近四个月新低。分析师指出，年后全球金融市场避险情绪持续升温，A股受外围股市的拖累波动加大。目前投资者信心缺失，场内存在非理性抛售行为，恐慌性情绪的不断宣泄加剧指数下跌幅度。

--中港个股：工行标准银行欲购入德银伦敦金银库的租赁权--消息

四位行业消息人士周五表示，中国工商银行旗下工行南非标准银行(ICBC Standard Bank)将购买德意志银行伦敦金库和银库的租赁权，旨在扩展在伦敦金市的版图。

--中港个股：中国中车44亿元入股中华联合保险布局金融，较底价高近三成

中国中车上周五晚间公告称，公司斥资44.55亿元人民币从中国保险保障基金手中竞得20亿股中华联合保险股权，折合每股约2.23元，较挂牌底价高出近三成。

--香港个股：佳兆业向境外债权人提出高至本金额1%同意费，争取支持债务重组

陷入财困的中国房地产商佳兆业表示，将向其境外债权人提出给予高至本金额1%的现金同意费，藉此争取他们支持公司的债务重组建议。

--欧洲个股：瑞银计划五年内将中国员工倍增，中国证券业务收入亦增一倍