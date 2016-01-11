韩国金融市场：韩元韩股双双下跌，因中国问题令投资者寻求避险

“中国经济减缓的疑虑打压风险偏好，且外界对中国政府政策普遍不信任，”Hyundai Futures外汇分析师Jung Sung-yoon表示，他指的是最近对中国外汇政策的困惑。

韩股亦下跌，归因于对中国的疑虑，以及本月晚些时候财报季来临前的谨慎情绪，这拖累钢铁类股 和券商类股 下跌。

0238GMT，韩国综合股价指数 下滑0.6%至1,906.56点。下跌股和上涨股家数之比为5:3。

社交应用运营商Kakao Corp 股价涨1.2%，之前该公司称将以1.9万亿韩元收购韩国主要音乐流媒体服务公司Loen Entertainment 控股权。

中午时分，外资卖超2,120亿韩元(1.7554亿美元)韩股，令大盘承压。

3月三年期公债期货 涨0.11点至109.73。

0238GMT 上日收市价

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美元/韩元 1,208.0 1,198.1

日圆/韩元 10.2940/027 10.2736

韩国公债期货 * 109.73 109.62

韩国综合股价指数 1,906.56 1,917.62

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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