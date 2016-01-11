韩国金融市场：韩元韩股双双下跌，因中国问题令投资者寻求避险

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“中国经济减缓的疑虑打压风险偏好，且外界对中国政府政策普遍不信任，”Hyundai Futures外汇分析师Jung Sung-yoon表示，他指的是最近对中国外汇政策的困惑。
韩股亦下跌，归因于对中国的疑虑，以及本月晚些时候财报季来临前的谨慎情绪，这拖累钢铁类股 和券商类股 下跌。
0238GMT，韩国综合股价指数 下滑0.6%至1,906.56点。下跌股和上涨股家数之比为5:3。
社交应用运营商Kakao Corp 股价涨1.2%，之前该公司称将以1.9万亿韩元收购韩国主要音乐流媒体服务公司Loen Entertainment 控股权。
中午时分，外资卖超2,120亿韩元(1.7554亿美元)韩股，令大盘承压。
3月三年期公债期货 涨0.11点至109.73。
0238GMT 上日收市价
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美元/韩元 1,208.0 1,198.1
日圆/韩元 10.2940/027 10.2736
韩国公债期货 * 109.73 109.62
韩国综合股价指数 1,906.56 1,917.62
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王颖/李爽 审校 王丽鑫/于春红)
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。