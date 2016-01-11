俄罗斯财政：总统普京称，俄罗斯需削减非油气预算赤字--德国画报

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
路透莫斯科1月11日 - 俄罗斯总统普京在接受德国画报采访时表示，俄罗斯经济受到了油价暴跌的沉重冲击，但这同时也带来正面影响，将迫使俄罗斯改善本国公共财政。采访内容周一刊出。
普京表示，俄罗斯需削减其非油气赤字，即扣除油气收入后整体收入与支出之间的缺口。
“我认为我们的非油气赤字已经升至非常危险的水平。所以现在我们不得不降低赤字。这才是健康的，”报导引述普京称。
“我们很难做到...不用油气收入填补当前开支。(但)减少这些支出将有助改善经济。”(完) (编译 刘秀红；审校 汪红英/王颖)
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。