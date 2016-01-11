南非经济：总统祖马称，市场对更换财长反应过度

英国政经：若无法与欧盟达成协议，将另寻他法保持竞争力--财政大臣
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透约翰内斯堡1月10日 - 南非总统祖马(Jacob Zuma)表示，市场对他12月决定解除财长内内职务反应过度。
上月祖马在一周内两次更换财长，导致兰特暴跌，使投资者感到紧张并引发金融动荡。
“在我看来，这是过度反应，确实如此，”祖马在周日播出的SABC电视专访中说。
祖马任命名气相对较小且未经历过考验的范罗音(David van Rooyen)接替前财长内内之后，兰特迅速贬值逾5%。
“人们不理解发生了什么事，他们夸大了这个问题，”他在ENCA周日播出的另一次采访中表示。
“比方说，内内还担任财长时，兰特就已经在下行。兰特已经跌了好几个月了，下跌并不是这个决定引起的，”祖马对SABC表示。
但祖马去年12月屈从于外界压力，在数天内两度更换财长，任命戈尔丹(Pravin Gordhan)接替范罗音出任财长。戈尔丹曾在2009-2014年期间担任南非财长。
兰特此后维持跌势，并于上周五触及纪录新低，投资者因担心中国经济放缓抛售新兴市场资产。(完) (编译 李春喜/王兴亚；审校 张涛/王颖)
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
“我们在等待下一个推动因素，可能来自OPEC、非OPEC、美国页岩油厂商、活跃钻机数量，当然还有库存...不过市场似乎仍处在区间走势。”
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。