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货币新闻 | 2016年 1月 11日 星期一 11:42 BJT

南非经济：总统祖马称，市场对更换财长反应过度

路透约翰内斯堡1月10日 - 南非总统祖马(Jacob Zuma)表示，市场对他12月决定解除财长内内职务反应过度。

上月祖马在一周内两次更换财长，导致兰特暴跌，使投资者感到紧张并引发金融动荡。

“在我看来，这是过度反应，确实如此，”祖马在周日播出的SABC电视专访中说。

祖马任命名气相对较小且未经历过考验的范罗音(David van Rooyen)接替前财长内内之后，兰特迅速贬值逾5%。

“人们不理解发生了什么事，他们夸大了这个问题，”他在ENCA周日播出的另一次采访中表示。

“比方说，内内还担任财长时，兰特就已经在下行。兰特已经跌了好几个月了，下跌并不是这个决定引起的，”祖马对SABC表示。

但祖马去年12月屈从于外界压力，在数天内两度更换财长，任命戈尔丹(Pravin Gordhan)接替范罗音出任财长。戈尔丹曾在2009-2014年期间担任南非财长。

兰特此后维持跌势，并于上周五触及纪录新低，投资者因担心中国经济放缓抛售新兴市场资产。(完) (编译 李春喜/王兴亚；审校 张涛/王颖)

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