中国新债：国开行周四将发至多120亿Shibor浮息债，含一、三和五年三期

路透上海1月11日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(14日)招标发行三期浮息债，利率基准为三个月上海银行间同业拆放利率(Shibor)，总额不超过120亿元人民币，期限包含一年、三年和五年三个品种。

上述三期债中，一年和三年为该行今年第一和第二期浮息债的增发债，五年为新发债，发行上限依次为40亿元、50亿元和30亿元。

具体发行条款如下：

2016年第一、二期浮息债增发、第三期浮息债

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发行上限 1年：40亿元；3年：50亿元；5年：30亿元

期限/计息方式 1/3/5年浮息（三个月Shibor基准）

招标时间 1月14日14:30-15:30

招标方式 单一利差(荷兰式)

缴款日 1月18日

起息日 1/3年：1月11日；5年：1月18日

分销期 1/15-1/18

上市日 1/20

基本承销额 不设立

付息频率 按季

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5年0.10%

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国开行上周四招标的一年和三年两期三个月Shibor基准浮息债，中标利差分别为-66个基点(bp)和-25bp。 (完)

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