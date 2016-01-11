中国新债：国开行周四将发至多120亿Shibor浮息债，含一、三和五年三期

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
路透上海1月11日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(14日)招标发行三期浮息债，利率基准为三个月上海银行间同业拆放利率(Shibor)，总额不超过120亿元人民币，期限包含一年、三年和五年三个品种。
上述三期债中，一年和三年为该行今年第一和第二期浮息债的增发债，五年为新发债，发行上限依次为40亿元、50亿元和30亿元。
具体发行条款如下：
2016年第一、二期浮息债增发、第三期浮息债
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发行上限 1年：40亿元；3年：50亿元；5年：30亿元
期限/计息方式 1/3/5年浮息（三个月Shibor基准）
招标时间 1月14日14:30-15:30
招标方式 单一利差(荷兰式)
缴款日 1月18日
起息日 1/3年：1月11日；5年：1月18日
分销期 1/15-1/18
上市日 1/20
基本承销额 不设立
付息频率 按季
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无；3年0.05%；5年0.10%
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国开行上周四招标的一年和三年两期三个月Shibor基准浮息债，中标利差分别为-66个基点(bp)和-25bp。 (完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。