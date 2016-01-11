《香港已公布新股发行上市日程表》--1月11日

路透香港1月11日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2016年以来已在香港交易所上市公 司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) ------------------------------------------------------------------------------------------- 12/31-1/7 成实外教育 7.5 16.35-21.9 2.18-2.92 1/15 麦格理 12/31-1/6 融信中国 3.375 18.1-20.7 5.36-6.13 1/13 工银国际 12/30-1/5 巨匹建设 1.3336 1.8* 1.35* 1/12 国泰君安 2016年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 -------------------------------------------------------------------------------------------- 1/7 年年卡 1 1 升27% 华富嘉洛 1/4 保发集团 0.93 1.05 升53.8% 广发融资 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。 3. 集资额未计行使超额配股权。(完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)