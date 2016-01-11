白宫称奥巴马在民主党初选结果出炉前不会表态支持任何参选人

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿1月10日 - 美国白宫幕僚长麦克唐纳（Denis McDonough）周日称，总统奥巴马在2016年民主党提名总统候选人前，不会公开表态支持任何总统参选人。

“我们将严格效仿过去做法。”麦克唐纳在NBC“与媒体见面”（Meet the Press）节目上说。他指出，等党内初选有了结果后，奥巴马将出面为民主党提名的候选人助选。(完)