白宫称奥巴马在民主党初选结果出炉前不会表态支持任何参选人

英国政经：若无法与欧盟达成协议，将另寻他法保持竞争力--财政大臣
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿1月10日 - 美国白宫幕僚长麦克唐纳（Denis McDonough）周日称，总统奥巴马在2016年民主党提名总统候选人前，不会公开表态支持任何总统参选人。
“我们将严格效仿过去做法。”麦克唐纳在NBC“与媒体见面”（Meet the Press）节目上说。他指出，等党内初选有了结果后，奥巴马将出面为民主党提名的候选人助选。(完)
编译：李富强 发稿：朱淑珍
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
“我们在等待下一个推动因素，可能来自OPEC、非OPEC、美国页岩油厂商、活跃钻机数量，当然还有库存...不过市场似乎仍处在区间走势。”
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。