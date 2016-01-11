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亚洲 | 2016年 1月 11日 星期一 11:54 BJT

《汇市简讯》英镑/美元趋向1.4350

0345GMT - 
    * 在亚洲时段形成十字星，但再度趋于走低，交投活跃
    * 风险资产下跌
    * 动能指标下降，五、10和20日均线与周度均线向下
    * 2010年6月低点1.4346，以及5月趋势低点1.4228为初步支撑位
    * 图表：reut.rs/1ncpKJw

    (完)
    
        
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 (编译 张涛；审校 高琦)

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