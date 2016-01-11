《全球汇市》人民币走坚推动日圆回落，但围绕中国的疑虑仍在

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0909 1.0929 -0.18 +0.45 1.0860
美元/日圆 117.35 117.44 -0.08 -2.45 120.30
欧元/日圆 128.02 128.35 -0.26 -2.01 130.65
美元/瑞郎 0.9943 0.9946 -0.03 -0.75 1.0018
英镑/美元 1.4525 1.4517 +0.06 -1.45 1.4738
美元/加元 1.4161 1.4168 -0.05 +2.33 1.3839
美元/离岸人民币 6.6740 6.6818 -0.12 +1.61 6.5680
澳元/美元 0.6975 0.6951 +0.35 -4.12 0.7275
新西兰元/美元 0.6526 0.6538 -0.18 -4.38 0.6825
澳元/日圆 81.850 81.630 +0.27 -6.48 87.520
新西兰元/日圆 76.580 76.780 -0.26 -6.72 82.100
英镑/日圆 170.45 170.49 -0.02 -3.86 177.30
澳元/新西兰元 1.0686 1.0604 +0.77 +0.39 1.0645
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 孙国玉/李春喜/汪红英/许娜/刘秀红/徐文焰/王颖/戴素萍/蔡美珍)
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。