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亚洲 | 2016年 1月 11日 星期一 12:20 BJT

《全球汇市》人民币走坚推动日圆回落，但围绕中国的疑虑仍在

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0909 1.0929 -0.18 +0.45 1.0860

美元/日圆 117.35 117.44 -0.08 -2.45 120.30

欧元/日圆 128.02 128.35 -0.26 -2.01 130.65

美元/瑞郎 0.9943 0.9946 -0.03 -0.75 1.0018

英镑/美元 1.4525 1.4517 +0.06 -1.45 1.4738

美元/加元 1.4161 1.4168 -0.05 +2.33 1.3839

美元/离岸人民币 6.6740 6.6818 -0.12 +1.61 6.5680

澳元/美元 0.6975 0.6951 +0.35 -4.12 0.7275

新西兰元/美元 0.6526 0.6538 -0.18 -4.38 0.6825

澳元/日圆 81.850 81.630 +0.27 -6.48 87.520

新西兰元/日圆 76.580 76.780 -0.26 -6.72 82.100

英镑/日圆 170.45 170.49 -0.02 -3.86 177.30

澳元/新西兰元 1.0686 1.0604 +0.77 +0.39 1.0645

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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