中国汇市：人民币早盘走升，监管层有意引导望破除单边贬值预期

* 人民币早盘走升

* 中间价续涨引导反弹

* 离岸现止盈盘抬升汇价

* 监管层有意破除单边贬值预期

* 全球避险情绪高企施压人民币

路透北京1月11日 - 在中间价续涨的引导下，人民币兑美元即期 周一早盘震荡走升。离岸CNH 亦波动走升。交易员称，由于近日中间价的方向指引，加上美元指数 回调，人民币短期料将持稳，但长期贬值压力依旧。

他们并指出，目前全球金融情绪偏悲观，避险情绪高企，人民币作为风险资产正在承压。虽近日监管层维稳人民币，但市场一致性贬值预期很难打破。

“这两天看着中间价的方向，大家觉得贬值可能停顿一下。前段时间全是都是(美元)买盘，现在差不多该平仓了。...长期看贬值压力比较大，现在比较谨慎，稍微看升一点，但随时准备退出。”一股份行交易员称。

他并表示，由于境外空人民币的成本较高，导致离岸出现获利了结盘，抬升CNH汇价。

人民币上周当周贬幅一度逾1.5%，在上周五中间价九个交易日来首次上调后，人民币才得以小幅反弹作收。

另一股份行交易员表示，监管层想要打破单边贬值预期，要么先让人民币大幅贬值再拉升，通过加大波动打掉投机盘，让市场干净一些；要么中国数据好转，贬值预期可能会改变，目前看来二者都很难做到。

“之前说人民币没有大幅贬值基础，但是合理的区间在哪里大家都摸索不定，客户是比较慌的。本身市场方向单一，如果央妈不干预，都往贬值方向走。”他称，“现在看不到央行要控制在哪里，只能说稳，不知道央妈能扛多久。但是这样下去很危险，一直稳在这个价格可能更难做。”

中国金融四十人论坛高级研究员管涛称，中国基础国际收支依然强劲，市场恐慌和集中挤兑是因为一致性贬值预期造成的。市场需消除单边预期引起的恐慌，主动适应人民币双向波动的新常态。

中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五人民币汇率指数为99.96，较前周大跌近0.97%，较2014年底亦贬值0.04%，这也是该数据自公布以来的首次跌破100关口。

中国国家外汇管理局上周六表示，今年将加强风险防控，指导银行按照“展业三原则”（了解客户、了解业务、尽职审查）要求办理外汇业务，严格履行真实性、合法性审核责任，打击外汇违法违规行为，维护正常外汇市场秩序。

北京时间12:04，人民币兑美元 即期报6.5832元，上日收报6.5888元。今日人民币兑美元中间价 报6.5626元，上日中间价为6.5636元。人民币兑美元即期成交额 为145.06亿美元，上日半日为137.56亿美元。

全球汇市方面，避险货币日圆周一在亚洲盘初飙升，而南非兰特下滑，凸显出自开年以来因中国允许人民币大幅贬值而弥漫市场的避险情绪。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.9550元,上日尾盘为6.9440元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.673/6.6738元, 上一交易日尾盘报6.6851元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5827。外汇交易中心自1月4日起，每天公布11次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。