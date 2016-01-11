中国货币市场：供需平衡回购利率稳中续跌，大行融出略收敛但无碍宽松格局

路透上海1月11日 - 中国银行间市场周一主要回购利率稳中续跌。交易员表示，流动性整体供需平衡，场内资金泛滥局面较之前略显收敛，不过虽然大行供给有所减少，但仍能充足保障市场需求。

他们并认为，机构对未来央行政策宽松预期仍在，短期仍需关注汇率带来的影响以及央行公开市场态度。

“(资金)感觉比较平衡，不像上周那么泛滥，但是也不紧。”上海一银行交易员称,大行早上出了一波，大家差不多都能平，只是后来就没见有那么多供给了。

他并指出，这周公开市场到期量大，还要关注央行逆回购能投放多少资金量，如果央行缩量的话，资金面还是不会太过宽裕的。

业内人士周一透露，公开市场一级交易商本周可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。据路透统计，公开市场本周共有2,000亿元人民币逆回购到期,其中周二到期1,300亿元，周四到期700亿元；

华东一银行交易员表示，同时汇率的影响因素也不容忽视，按理人民币大幅贬值会抽离本币流动性，虽然目前看扰动尚未体现，但未来还看央行干预力度如何和政策走向。

“肯定要降准的，就单纯为了对冲(资本外流)嘛，”她称。

在中间价续涨的引导下，人民币兑美元即期 周一早盘震荡走升。离岸CNH 亦波动走升。交易员称，由于近日中间价的方向指引，加上美指回调，人民币短期料将持稳，但长期贬值压力依旧。

此外，中国2015年通胀数据低位收官，全年CPI涨幅不及年初3%目标位一半创六年新低；分析人士预计，通胀温和、工业领域通缩状况在2016年仍会延续，但PPI跌幅有望收窄，考虑到人民币贬值预期下资金外流，今年货币政策将维持边际宽松。

央行上周五表示，当前中国经济金融运行总体平稳，但国际国内经济金融形势依然复杂严峻，2016年要实施稳健的货币政策，营造适宜的货币金融环境，灵活运用各种工具组合，保持银行体系流动性合理充裕。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:14 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9287 1.9410 -1.23

七天 2.2896 2.2988 -0.92

14天 2.7132 2.8287 -11.55

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.0200 0.6800 +134.00

七天 2.2000 1.8150 +38.50

14天 2.3200 2.1100 +21.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9500 1.9500 +0.00

七天 2.4000 2.3500 +5.00

14天 2.7500 2.8500 -10.00

Shibor

其中:隔夜 1.9510 1.9580 -0.70

七天 2.3030 2.3080 -0.50

三个月 3.0585 3.0670 -0.85