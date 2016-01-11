《中国2016年国债发行中标明细表》--1月11日

以下为2016年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 预测利率 发行规模(亿元) 投标倍数 ===================================================================== *一期 1/6 1 2.32% 2.35% 200 2.15 ===================================================================== *2015年 1/6 10 2.8607% 2.89% 200 3.68 第23期续发 ===================================================================== 合计 400 以下为2016年发行的各期记账式贴现国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 加权收益率 边际收益率 发行规模 投标倍数 (天) (亿元) =================================================================== *一期 1/8 91 2.2581% 2.3057% 100 4.04 =================================================================== 合计 100 注:1.*代表新增 2.发行规模和认购额单位均为亿元人民币。 3.2015年国债发行中标明细表请点选 2014年国债发行中标明细表请点选 (完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次