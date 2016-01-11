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亚洲 | 2016年 1月 11日 星期一 13:01 BJT

《中国2016年国债发行中标明细表》--1月11日

以下为2016年发行的各期记账式附息国债中标明细: 
 
 债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率  预测利率 发行规模(亿元) 投标倍数   
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 *一期      1/6       1       2.32%     2.35%      200          2.15
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 *2015年    1/6      10       2.8607%   2.89%      200          3.68
  第23期续发
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  合计                                             400
    
 以下为2016年发行的各期记账式贴现国债中标明细: 
 
 债券名称 招标时间 期限  加权收益率   边际收益率  发行规模  投标倍数
                   (天)                            (亿元)
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 *一期      1/8     91    2.2581%       2.3057%     100      4.04
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  合计                                              100
    
  注:1.*代表新增
     2.发行规模和认购额单位均为亿元人民币。
     3.2015年国债发行中标明细表请点选 
       2014年国债发行中标明细表请点选 (完) 
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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