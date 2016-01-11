苹果注册多个汽车相关域名

英国政经：若无法与欧盟达成协议，将另寻他法保持竞争力--财政大臣
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
(本文由路透中文网编译提供)
路透1月8日 - 苹果 已注册多个与汽车相关的域名，助燃外界对该公司计划开发汽车的猜测。
域名信息提供商Who.is的数据显示，苹果12月注册了apple.car、apple.cars和apple.auto等域名。
MacRumors周五率先报导这则消息，但称这些域名可能与苹果的CarPlay有关。借助CarPlay车载系统，车主手不离开方向盘就可访问iPhone通讯录、打电话或听语音邮件。
尽管苹果从未公开承认计划开发汽车，该公司一直积极从福特和奔驰等企业挖走汽车专家。(完)
编译：李富强 发稿：朱淑珍
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
“我们在等待下一个推动因素，可能来自OPEC、非OPEC、美国页岩油厂商、活跃钻机数量，当然还有库存...不过市场似乎仍处在区间走势。”
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。