《汇市简讯》澳元/美元本周开局震荡

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
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* 亚洲开盘在0.6965，上周澳元是表现最差的G10货币
* 亚洲早盘高至0.6983，随后大幅下跌
* 南非兰特/日圆大跌逾10%，打压澳元/日圆跌破81.00，澳元/美元跌至0.6927
* 触发停损单后，澳元/美元回升至0.6940/50
* 美元/人民币中间价低于预期，提振澳元/美元涨至0.6983，并遭遇卖盘
* 最新报0.6972/74，关键支撑在2015年及数年低位0.6892
(完)
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全部现汇报价 (编译 张涛；审校 高琦)
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。