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亚洲 | 2016年 1月 11日 星期一 12:41 BJT

《汇市简讯》澳元/美元本周开局震荡

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* 亚洲开盘在0.6965，上周澳元是表现最差的G10货币

* 亚洲早盘高至0.6983，随后大幅下跌

* 南非兰特/日圆大跌逾10%，打压澳元/日圆跌破81.00，澳元/美元跌至0.6927

* 触发停损单后，澳元/美元回升至0.6940/50

* 美元/人民币中间价低于预期，提振澳元/美元涨至0.6983，并遭遇卖盘

* 最新报0.6972/74，关键支撑在2015年及数年低位0.6892

(完)

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全部现汇报价 (编译 张涛；审校 高琦)

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