中国经济：发改委推出杭州至温州高铁等八项社会资本投资铁路示范项目

路透北京1月11日 - 中国国家发展改革委周一表示，将杭州至温州高铁等八项铁路项目列入社会资本投资示范项目，打通社会资本投资建设铁路“最后一公里”，探索并形成可复制推广的成功经验，拓宽铁路投融资渠道。

发改委网站刊登的“关于做好社会资本投资铁路项目示范工作的通知”称，发改委在安排专项建设基金时将向示范项目倾斜，并研究对示范项目给予中央预算内投资适当支持，还将积极支持示范项目通过企业债券、项目收益债以及可续期债券等方式融资，进一步提高审核效率。

此次纳入示范的八个项目包括三个高铁项目，分别是济南至青岛高铁、武汉至十堰铁路、杭州至温州铁路；四个城际铁路项目，包括河北的廊涿城际铁路、重庆主城至合川铁路、合肥至新桥机场至六安铁路和杭绍台城际铁路；另有一个地方铁路，为河南的三门峡至禹州铁路。

发改委在通知中称，示范项目重点是社会资本以合资、独资或政府和社会资本合作（PPP）等方式参与铁路建设及营运，在项目公司运营、投融资模式等方面正在开展积极探索，具备一定工作基础条件的干线铁路、城际铁路、市郊（域）铁路等项目。

发改委还表示，力争尽早再启动推出一批社会资本投资铁路示范项目。

此前，国务院已发布“关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见”、“关于进一步鼓励和扩大社会资本投资建设铁路的实施意见”等支持社会资本投资建设铁路的文件。（完）

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