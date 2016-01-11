《中国2016年已发行金融债一览表》--1月11日

路透上海1月11日 - 以下为中国2016年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) *2015年 1月5日 40 1 2.4243% 3.42(第三次增发，参考收益率) 22期增发3 *2015年 1月5日 50 3 2.7138% 2.68(第四次增发，参考收益率) 23期增发4 *2015年 1月5日 50 5 2.9582% 4.00(第七次增发，参考收益率) 20期增发7 *2015年 1月5日 70 7 3.2546% 2.01(第四次增发，参考收益率) 21期增发4 *2015年 1月5日 90 10 3.1583% 3.88(第九次增发，参考收益率) 18期增发9 *一期 1月7日 50 1 2.43% 4.41(3MShibor基准浮息，利差-66np) *二期 1月7日 50 3 2.84% 3.41(3MShibor基准浮息，利差-25bp) 总计 400 二、农业发展银行 人民币债券 ----------------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) (年) 第一期 1月4日 50 1 2.47% 2.68 第二期 1月4日 50 3 2.77% 2.20 第三期 1月4日 60 5 3.01% 2.58 第四期 1月4日 50 7 3.32% 1.90 第五期 1月4日 50 10 3.33% 3.32 总计 260 三、中国进出口银行 人民币债券 ----------------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 *2015年 1月7日 60 5 2.9693% 3.05(第七次增发，参考收益率) 16期增发7 *2015年 1月7日 70 7 3.2908% 2.14(第四次增发，参考收益率) 10期增发4 *2015年 1月7日 70 10 3.2621% 3.14(第14次增发，参考收益率) 14期增发14 总计 200 四、其他机构 发行机构 债券类型 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 备 注 (亿元人民币) ---------------------------------------------------------------------------------- 暂无 注:1、*代表新增 2、中国2015年已发行金融债一览表请点选 中国2014年已发行金融债一览表请点选 (完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次