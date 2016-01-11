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亚洲 | 2016年 1月 11日 星期一 14:15 BJT

《中国2016年已发行金融债一览表》--1月11日

路透上海1月11日 - 以下为中国2016年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 
 
  一、国家开发银行 
 
  人民币债券
  ---------------------------------------------------------------
  债券名称 发行时间  规模   期限(年) 票面年利率    首场投标倍数
                (亿元人民币)

 *2015年    1月5日    40       1      2.4243%         3.42(第三次增发，参考收益率)
  22期增发3
 *2015年    1月5日    50       3      2.7138%         2.68(第四次增发，参考收益率)
  23期增发4
 *2015年    1月5日    50       5      2.9582%         4.00(第七次增发，参考收益率)
  20期增发7
 *2015年    1月5日    70       7      3.2546%         2.01(第四次增发，参考收益率)
  21期增发4
 *2015年    1月5日    90      10      3.1583%         3.88(第九次增发，参考收益率)
  18期增发9
 *一期      1月7日    50       1      2.43%           4.41(3MShibor基准浮息，利差-66np)
 *二期      1月7日    50       3      2.84%           3.41(3MShibor基准浮息，利差-25bp)
    
  总计               400

  二、农业发展银行 
    
  人民币债券 
  ----------------------------------------------------------------------- 
  债券名称  发行时间     规模      期限    票面年利率  首场投标倍数 
                     (亿元人民币)  (年)
   
  第一期    1月4日        50        1        2.47%         2.68
  第二期    1月4日        50        3        2.77%         2.20
  第三期    1月4日        60        5        3.01%         2.58
  第四期    1月4日        50        7        3.32%         1.90
  第五期    1月4日        50       10        3.33%         3.32
 
     
    总计                 260
  
  三、中国进出口银行

  人民币债券 
  -----------------------------------------------------------------------
  债券名称  发行时间  规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数  
    
 *2015年     1月7日          60           5     2.9693%     3.05(第七次增发，参考收益率)
  16期增发7
 *2015年     1月7日          70           7     3.2908%     2.14(第四次增发，参考收益率)
  10期增发4
 *2015年     1月7日          70          10     3.2621%     3.14(第14次增发，参考收益率)
  14期增发14
        
  总计                      200
    
      
  四、其他机构
    
  发行机构    债券类型    发行时间   规模  期限(年) 票面年利率   备 注   
                                 (亿元人民币)   
  ----------------------------------------------------------------------------------
  暂无
            
  注:1、*代表新增 
     2、中国2015年已发行金融债一览表请点选 
        中国2014年已发行金融债一览表请点选 (完) 
    
   如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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