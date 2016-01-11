香港个股：卡姆丹克向国联金控及李万斌配售共40%股份，午盘复牌上扬

路透香港1月11日 - 中国太阳能晶片生产商--卡姆丹克太阳能系统集团有限公司 周一称，计划向国联金融控股以及河南万众主席李万斌配售经扩大后股本40%的股份，交易完成后国联金控将成为公司单一最大股东；其股份午盘复牌股价上扬。

今早停牌的卡姆丹克中午在联交所的声明称，分别与国联金控及李万斌订立协议，向对方发行约6.73亿股及2.55亿股新股，相当于经扩大后股本29%及11%。新股发行价每股0.66港元，较停牌前上周五收市价0.83港元折让20.48%。这批股份设有六个月禁售期。

卡姆丹克表示，董事认为认购价公平合理，董事会拟将所得款项净额约6.1亿港元用作拓展下游太阳能业务，并寻求机会整合现有的上游业务。

交易完成后，国联金控将成为卡姆丹克的单一最大股东，原大股东兼公司执行董事张屹的持股比例则由44.85%摊薄至26.91%。国联金控由锡洲国际、中国首控集团 及新中信拥有40%、35%及25%股权，锡洲国际的母公司无锡市国联集团同时持有国联证券 。

将成为卡姆丹克第三大股东的李万斌为河南万众集团的主席，河南万众主要从事全面的天然气利用业务、房地产开发及金融投资。

卡姆丹克下午复牌，香港时间13:02，涨逾7%，报0.89港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)