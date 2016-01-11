版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 11日 星期一 17:29 BJT

《中国2016年已发行企业债一览表》--1月11日

路透上海1月11日 - 以下为中国2016年已完成发行的企业债具体情况:

发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注

(亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *江西投资集团 10 10 1/8簿记建档 3.70% 上限4.80% AA+ 8.58 第五年末附选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *十堰市城市 15 10 1/8簿记建档 4.88% 上限6.00% AA 3.3067 第3-6年末还10%本金 基础设施建设投资 第7-10每年末还15%本金 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *湖南邵东 10 7 1/8簿记建档 6.50% 上限6.98% AA- 1.31 第3-7每年末还20%本金 创新创业示范基地建设专项债券 国有土地使用权抵押担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *枝江市国有 8 7 1/8簿记建档 4.78% 上限6.00% AA 4.15 第3-7每年末还20%本金 资产经营中心 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 平阳县 15 7 1/7簿记建档 4.97% 上限6.00% AA 2.53 第3-7每年末还20%本金 国资发展 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 仪征城市 7 7 1/7簿记建档 4.63% 上限5.90% AA 4.94 第3-7每年末还20%本金 建设发展 瀚华担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 西安沣东 20 7 1/7簿记建档 4.67% 上限5.60% AA 2.44 第3-7每年末还20%本金 发展集团 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 江苏如东县 12 7 1/7簿记建档 4.57% 上限5.50% AA 4.3917 2-3每年末还5%、15%本金 2013-2017年棚户区 4-7每年末还20%本金 改造项目(一期)项目收益债 江苏信用再担保提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 上海城建集团 20 7 1/5簿记建档 3.50% 上限4.50% AAA 5.84 第3-7每年末还20%本金 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 贵州东湖 8 7 1/5簿记建档 5.18% 上限6.00% AA 1.975 第3-7每年末还20%本金 新城市建设投资 自有土地使用权担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 合计 125

注：本表格统计范围为在中债登发布公告并簿记建档(招标)的，由国家发改委审核的企业债券。(完) (整理 李宏薇; 审校 侯向明/吴芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐