《中国2016年已发行企业债一览表》--1月11日

金属期市：铜价由跌转升，因预期中国经济稳健成长且美国数据强劲
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透上海1月11日 - 以下为中国2016年已完成发行的企业债具体情况:
发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注
(亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *江西投资集团 10 10 1/8簿记建档 3.70% 上限4.80% AA+ 8.58 第五年末附选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *十堰市城市 15 10 1/8簿记建档 4.88% 上限6.00% AA 3.3067 第3-6年末还10%本金 基础设施建设投资 第7-10每年末还15%本金 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *湖南邵东 10 7 1/8簿记建档 6.50% 上限6.98% AA- 1.31 第3-7每年末还20%本金 创新创业示范基地建设专项债券 国有土地使用权抵押担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *枝江市国有 8 7 1/8簿记建档 4.78% 上限6.00% AA 4.15 第3-7每年末还20%本金 资产经营中心 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 平阳县 15 7 1/7簿记建档 4.97% 上限6.00% AA 2.53 第3-7每年末还20%本金 国资发展 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 仪征城市 7 7 1/7簿记建档 4.63% 上限5.90% AA 4.94 第3-7每年末还20%本金 建设发展 瀚华担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 西安沣东 20 7 1/7簿记建档 4.67% 上限5.60% AA 2.44 第3-7每年末还20%本金 发展集团 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 江苏如东县 12 7 1/7簿记建档 4.57% 上限5.50% AA 4.3917 2-3每年末还5%、15%本金 2013-2017年棚户区 4-7每年末还20%本金 改造项目(一期)项目收益债 江苏信用再担保提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 上海城建集团 20 7 1/5簿记建档 3.50% 上限4.50% AAA 5.84 第3-7每年末还20%本金 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 贵州东湖 8 7 1/5簿记建档 5.18% 上限6.00% AA 1.975 第3-7每年末还20%本金 新城市建设投资 自有土地使用权担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 合计 125
注：本表格统计范围为在中债登发布公告并簿记建档(招标)的，由国家发改委审核的企业债券。(完) (整理 李宏薇; 审校 侯向明/吴芳)
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债