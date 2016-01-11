澳洲股市：扳回部分跌幅但仍收低1.2%，受中国疑虑重压

路透悉尼1月11日 - 澳洲股市周一扳回稍早部分跌幅，但终场仍收低1.2%，因美股今年首周的表现为历来同期最差，而且投资者对中国政府管理金融市场的能力存疑。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收低58.64点至4,932.2点。上周澳洲股市大跌5.7%，为2011年以来最大单周跌幅，也是其有史以来最大新年首周跌幅。

该指标股指盘中稍早重挫2.2%至两年半低点，但尾盘银行股和Carsales.com.au 、Slater & Gordon 等部分个股获得买盘，令大盘扳回一些跌幅。(完)