《谢栋铭专栏》人民币政策：雾里看花还是走出迷雾？

（作者谢栋铭，就职于新加坡华侨银行，文章仅代表本人观点）

周五（1月8日）早上美元／人民币中间价报在6.5636，较上一个交易日4点半的收盘价6.5939大幅下滑，以另一种意外结束了人民币中间价连续8个交易日的贬值。不过新年的第一个星期，中间价和收盘价之间的价差再次显着拉大也使得市场开始质疑央行的人民币政策是否变得更加不可预测。2016年开年以来，人民币被笼罩在对未知恐惧的情绪中，这种情绪使得人民币在新年第一个星期中对美元加速贬值，而境内外人民币价差一度拉大到创纪录的2000点，显示了市场对人民币极度悲观的情绪。

说实话，笔者作为市场的参与者，对人民币政策的困惑在开年首三个交易日中快速升到了顶点。其实这个困惑也是从12月以来慢慢积累起来的，12月中，央行援引外汇交易中心的评论员文章明确指出看人民币汇率要参考一篮子货币，自此之后人民币对美元加速贬值。过去一个月的时间，笔者除了看到人民币对美元弹性变大之外，对央行如何参考一篮子货币依然是雾里看花，唯一观察到的就是新公布的外汇交易中心人民币指数的一路下滑，该指数从11月底的102.93下滑到12月底的100.94，这种对未知的恐惧也使得我们在新一年人民币加速贬值中迷失了方向，当时唯一的看法就是也许只有等到人民币指数回到100之后，才是观察人民币政策基本面的最佳时点。

1月7日星期四，这个时间点比预期得来得早。由于周一到周三人民币加速贬值，根据周四早上中间价计算出来的人民币指数已经回落到100.53。不过开盘后，我们自己用实盘价格估算的实盘人民币指数很快跌到100，这也是该指数公布以来首次回到100，意味着自2014年12月底以来，人民币对一篮子货币的升值幅度已经完全被抹平。

笔者这里也分享一个有趣的观察，我们估算的实盘人民币指数首次触碰到100的时候，离岸市场上美元／人民币突然由6.7600的高点大幅回落至6.7000，至于这是由于央行干预还是交易员获利了解，市场还是各执一词。不过当天外汇交易中心连发两个文，却有如迷雾中的明灯，引导我们走出心中对未知的恐惧。

外汇交易中心的特约评论员文章主要传递了三个信号。第一，中国不会通过货币竞争性贬值来刺激出口。第二，“人民币汇率顺应的市场力量是与实体经济相关的外汇供给和需求，而不是以顺周期和加杠杆行为为主要特征的投机势力。”投机势力不代表真正的市场供求。第三，人民币汇率形成机制将继续呈现出以市场供求为基础并参考一篮子货币。总体来看，该文首先打消了市场对中国可能通过让人民币大幅度贬值支持出口的政策变化的担忧，其次也再次明确了参考一篮子货币。

如果说周四外汇交易中心的文章通过定性的方式传递了人民币政策的信号，那么周五早上的中间价则通过定量的方式第一次让我们看到了一篮子货币如何在人民币政策中扮演角色。周五早上的中间价虽然令市场意外，不过如果从人民币指数的角度来看的话，似乎更容易解释。根据当天早上中间价计算出的人民币指数刚好为99.96，接近100 。

当周人民币的走势帮助我们确认了以人民币指数为代表的一篮子货币价格在未来人民币政策中将扮演越来越重要的角色。这有助于我们形成预测人民币未来走势的框架。我们对未来美元／人民币走势的预测将分割成两部分，包括对人民币指数的预测以及该人民币指数下隐含的美元／人民币价格。在一篮子货币为导向的框架下，未来中国宏观基本面以及国际收支的变化将主要通过人民币指数来反应。

目前人民币指数刚好回落到100附近，短期内可以引导人民币指数在100左右波动，如果宏观和国际收支情况恶化的话，可以通过有序引导人民币指数下滑（譬如到98）来释放贬值压力，反之则可以引导人民币指数小幅走高。在市场形成人民币指数预期之后，则可以通过对欧元以及日元的预测来推倒出美元／人民币可能的交易区间。

鉴于外汇交易中心公布的人民币指数中美元欧元和日元三大货币占比接近70%（假设港币对美元继续挂钩），对欧元和日元走势的预测将会成为未来预测美元／人民币走势最为重要的变量。

最近人民币对美元的加速贬值很难和经济基本面联系起来，更多是由市场情绪所主导的。汇率不像股票那样有许多参照物可以判断均衡价格，这也是为什么汇率经常会出现超调的现象。在人民币指数已经回到100的情况下，如果要防止汇率陷入自我应验的贬值通道中，打破贬值预期是当务之急。

中国社科院张斌老师在最近《人民币为什么贬值》的文章中指出了打破贬值预期的三种方法包括重新盯住美元或者一篮子货币，自由浮动以及央行明确宣布以当前一篮子汇率水平作为中心汇率的宽幅区间管理方案。而第三种也是张教授认为最可取的方式。

从市场参与者角度来看，笔者也认为对一篮子货币进行区间管理有助于形成预期管理。但是至于这个区间是宽幅还是窄幅则有待讨论。而笔者也通过人民币指数结合对欧元和日元等汇率预测，进行了简单的敏感性测试。

人民币敏感性测试 场景 隐含的美元／人民币 1）欧元／美元 1.00，美元／日元125，人民币指 6.90 数98 2）欧元／美元 1.05，美元／日元120，人民币指 6.70 数99 3）欧元／美元 1.10，美元／日元115，人民币指 6.54 数100 4）欧元／美元 1.15，美元／日元110，人民币指 6.36 数101

鉴于市场主流观点认为欧元在全球政策分歧主题下可能对美元跌倒平价，即使美元／日元维持在比较稳定的区间内，如果篮子里澳元、马币和新币等货币继续下跌的话，即使引导人民币指数小幅下滑到98，美元／人民币汇率依然有可能上升到6.9的价格。这也意味着人民币2016年对美元贬值幅度超过6%，而对一篮子货币贬值约3%（相对于2015年底的100.94）。

总体来看，我们认为将人民币指数维持在较窄的98-102之间可能有助于稳定市场预期，并根据宏观和国际收支基本面变化进行对整数关口进行阶段性管理。未来一周投资者不妨关注人民币指数能否在99-100之间形成有效防卫。