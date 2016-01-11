台湾股市：收低1.3%失守10年均线，因亚股下挫及大选在即

金属期市：铜价由跌转升，因预期中国经济稳健成长且美国数据强劲
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透台北1月11日 - 台湾股市周一收低1.3%，续创逾四个月低位并正式失守10年均线。分析师指出，中、美股市不佳引发亚股续挫、外资汇出，加上大选在即，本地资金也抽身。国安基金双拳难敌四腿，令7,800点附近的10年均线终告沦陷。
台股加权股价指数 收低1.34%，报7,788.42点；今日成交初值 为848.33亿台币，上交易日修正后为928.54亿。
〞10年线跌破了，不过线型还是向上，应该还有撑。〞全曜财经资深分析师陈唯泰说。
他认为，台股面临国际金融局势不佳，以及周六要举行总统大选等内外部压力。除了外资汇出以外，像是股后--汉微科 被打到跌停，即是本地资金也不看好后市的现象。
陈唯泰说，就技术分析角度看，目前台股正处于C波的修正。由于先前A波是急回，预料C波将是缓下，在满足点未到前，指标股仍有下跌空间，但也会有个股出现强攻。
他预估，周六选举前，由于国安基金仍会适时进场护盘，指数将会在7,700-8,000点间摆荡。
台湾财政部次长吴当杰周一表示，财政部旗下的国安基金积极护盘台股，比去年8月股灾时更积极。他在一场记者会上表示，目前台股已经超跌，投资人应该冷静。
亚洲股市周一下跌，因美股今年头五个交易日的表现为历来同期最差，而且投资者对中国政府经济管理能力存疑，促使其买入避险日圆和公债。 本地时间14:19，MSCI亚太明晟指数 跌1.77%。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债