台湾股市：收低1.3%失守10年均线，因亚股下挫及大选在即

路透台北1月11日 - 台湾股市周一收低1.3%，续创逾四个月低位并正式失守10年均线。分析师指出，中、美股市不佳引发亚股续挫、外资汇出，加上大选在即，本地资金也抽身。国安基金双拳难敌四腿，令7,800点附近的10年均线终告沦陷。

台股加权股价指数 收低1.34%，报7,788.42点；今日成交初值 为848.33亿台币，上交易日修正后为928.54亿。

〞10年线跌破了，不过线型还是向上，应该还有撑。〞全曜财经资深分析师陈唯泰说。

他认为，台股面临国际金融局势不佳，以及周六要举行总统大选等内外部压力。除了外资汇出以外，像是股后--汉微科 被打到跌停，即是本地资金也不看好后市的现象。

陈唯泰说，就技术分析角度看，目前台股正处于C波的修正。由于先前A波是急回，预料C波将是缓下，在满足点未到前，指标股仍有下跌空间，但也会有个股出现强攻。

他预估，周六选举前，由于国安基金仍会适时进场护盘，指数将会在7,700-8,000点间摆荡。

台湾财政部次长吴当杰周一表示，财政部旗下的国安基金积极护盘台股，比去年8月股灾时更积极。他在一场记者会上表示，目前台股已经超跌，投资人应该冷静。