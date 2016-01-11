台湾汇市：台币收贬1.50角创六年新低，因美元走强台股收跌及外资汇出

* 美非农就业数据优预期，美元走强亚币走弱 * 台币收盘重贬1.5角，续创逾六年新低 * 预估明日台币交易区间料在33.300-33.450 路透台北1月11日 - 台币兑美元 周一收盘重贬1.50角，续创六年新低位。交易 员表示，受到美元走强、台股重挫及外资汇出等冲击，今天台币明显趋贬；午后离岸人民币 虽走升，但台湾央行尾盘进场干预，使台币贬破33.600。 他们指出，早盘在韩元等亚币走贬及外资汇出影响下，台币实质汇价贬破33.400；午后 交投趋清淡，台币守稳在33.400附近狭幅波动；料短线观察重点仍在人民币后市走势。 〞明天还是观察人民币的走势，现在就是完全跟着它(人民币)走。〞一位大型外商银行 交易员说。 两位本地银行交易员指出，今天早盘市场气氛比较紧张，主因美元强、韩元等亚币走贬 ，加上台股挫低及外资汇出，使台币明显趋贬；但午后因外资未进一步大举汇出，进出口商 买卖亦均趋缓，台币只剩下实质的抛补，因而呈价稳量缩格局。 交易员认为，随总统选举进入倒数，料本周台币波动幅度不会太大；但最大不确定因素 在人民币未来走势，倘若人民币进一步走贬，台币将因而走贬。 周一台币兑美元收在33.651，续创金融海啸以来新低，此前收盘低位为2009年4月29日 的33.658。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月期美元/台币换汇点溢价幅 度较上日尾盘略为缩减。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报33.465/33.505， 上日收在33.540。 今日台币主要交易区间在33.385-33.445，上日在33.240-33.325。交易员预估，明日的 实质交易区间料在33.300-33.450。 台湾股市周一收低1.3%，续创逾四个月低位并正式失守10年均线。分析师指出，中、美 股市不佳引发亚股续挫、外资汇出，加上大选在即，本地资金也抽身；台股加权股价指数 < .TWII>收低1.34%，报7,788.42点。 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股卖超98.39亿台币，连六个交易日卖 超共计498.45亿台币；上交易日为卖超49.36亿台币。 多数新兴亚洲货币周一仍延续跌势，即便中国上调了人民币兑美元中间价。在中国经济 放缓的背景下，该国汇率政策的不确定性导致人民币前景仍显黯淡。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日 元 量 报价 亿美 元 台北外汇经纪公 33.651 33.501 33.385-33.666 33.410 6.54 6.19 司 元太外汇经纪公 33.650 33.500 33.390-33.650 33.410 2.64 3.31 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.110/0.135 0.120/0.150 美元/台币六个月期 0.180/0.220 0.150/0.200 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎；审校 曾祥进)