更正-《台湾新债预测》三年期105/1公债得标利率料落在0.44-0.46%

(更正：内文第四段104/1得标利率“0.75%”有误，应为“0.801%”)

* 标售标的：三年公债105/1

* 标售时间：周二(12日)

* 标售金额：预估350亿台币

* 预测中值：0.44-0.46%

* 受访机构：11家

路透台北1月11日 - 台湾央行周二将代财政部标售三年期公债105/1 ；路透调查显示，三年期公债以银行业养券需求为主，在养券利润考量下，此次得标区间料落在0.45%附近，预估中值为0.44-0.46%。

路透周一采访11家金融机构，包括五家大型银行、一家大型金融机构、一家大型外商银行、两家大型票券及两家大型票券公司。此次大区间暂看在0.43-0.50%。

本期公债发行前交易区间落在0.4238-0.4630%，将于周五(15日)发行，金额预计为350亿台币。

去年重起标售的三年期公债104/1期得标利率为0.801%，发行金额350亿台币，银行业得标比重高达62.43%，其次分别为证券业的26.14%、票券业的11.43%。

以下为交易员观点整理：

--三年期公债较难成为市场主流交易券，证券商拿券意愿较低，主要以银行养券需求为主，但银行要求养券利润，若以12月底一年期定存单标售利率0.351%往上添加10个基点，初估该券得标利率落在0.45%附近。

--大型金融机构指出，对该券标售兴趣不高，配置金额较为偏少，“不是我们的菜”，该券得标利率若落在0.45%距离指标五年公债的利差仅约15个基点，两者间利差明显拉近。

--大型官股银行间虽表达标售意愿，但对资金成本锱铢必较，包括一般定存一个月就达0.7-0.8%，所以对三年期公债收益率仍希望在0.45%以上，预计在0.45%附近落标比重将分配较多。

--近来券商端公债RP(附买回)利率成交在0.33-0.35%，票券端则成交在0.28-0.33%，证券业及票券业的养券空间相当有限，标售意愿较为低弱，皆预估此次得标利率落在0.45%上方，甚至可能落标靠向0.50%。

--目前公债存续期(duration)约三年左右的殖利率落在0.45-0.48%间，有券商因此推估该券可能标在0.45%上方。(完)

以下为各金融机构的预期区间：

金融机构 区间低位 区间高位

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大型银行一 0.44% 0.45%

大型银行二 0.45% 0.465%

大型银行三 0.43% 0.46%

大型银行四 0.43% 0.45%

大型银行五 0.44% 0.46%

大型金融机构 0.43% 0.45%

大型外商银行 0.44% 0.46%

大型证券商一 0.44% 0.47%

大型证券商二 0.45% 0.48%

大型票券公司一 0.48% 0.50%

大型票券公司二 0.48% 0.50%

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