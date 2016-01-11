美国个股：美铝获得通用电气航空部门15亿美元长期供应合同--报导

路透1月11日 - 据华尔街日报报导，美国铝业(Alcoa) 已获得美国通用电气(奇异,GE) 航空部门一笔价值15亿美元长期合约，负责供应制造飞机引擎的重要零组件。

华尔街日报引述所看到的通用电气新闻稿表示，美铝将依约为通用电气供应用于制造引擎与零件的先进镍制超合金、钛与铝零组件。这项交易将于周一随着美铝季度财报公布。

华尔街日报报导，美铝将于美国的六个州、法国与加拿大生产这些零件。

尽管美国汽车与飞机制造商购买数量空前的铝，但美国境内铝制造业似乎荣景不再。

美铝上周公布将在第一季度结束前永久关闭年产269,000吨的Warrick Operations冶炼厂。Warrick是美国最大的一家仍在运营的铝冶炼厂。 因“市场充满挑战之际，这些资产已不具竞争力。”