美国个股：美铝获得通用电气航空部门15亿美元长期供应合同--报导

英国政经：若无法与欧盟达成协议，将另寻他法保持竞争力--财政大臣
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透1月11日 - 据华尔街日报报导，美国铝业(Alcoa) 已获得美国通用电气(奇异,GE) 航空部门一笔价值15亿美元长期合约，负责供应制造飞机引擎的重要零组件。
华尔街日报引述所看到的通用电气新闻稿表示，美铝将依约为通用电气供应用于制造引擎与零件的先进镍制超合金、钛与铝零组件。这项交易将于周一随着美铝季度财报公布。
华尔街日报报导，美铝将于美国的六个州、法国与加拿大生产这些零件。
尽管美国汽车与飞机制造商购买数量空前的铝，但美国境内铝制造业似乎荣景不再。
美铝上周公布将在第一季度结束前永久关闭年产269,000吨的Warrick Operations冶炼厂。Warrick是美国最大的一家仍在运营的铝冶炼厂。 因“市场充满挑战之际，这些资产已不具竞争力。”
由于目前并非办公时间，尚无法立即连系上美铝与通用电气发表看法。(完) (编译 陈宗琦；审校 张荻)
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
“我们在等待下一个推动因素，可能来自OPEC、非OPEC、美国页岩油厂商、活跃钻机数量，当然还有库存...不过市场似乎仍处在区间走势。”
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。