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亚洲 | 2016年 1月 11日 星期一 15:11 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：尽管人民币中间价走强，但股市重挫

0651GMT：

* 美元兑人民币跌0.15%，美元兑离岸人民币下滑0.34%，美元兑日圆下挫0.11%，澳元兑美元涨0.1%

* 新西兰元兑美元下挫0.23%，美元兑马币上扬0.5%，美元兑坡元下跌0.28%，美元兑韩元升0.13%

* 沪综指重挫4.83%，恒指下挫2.39%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑1.96%，美国原油期货涨1.69%，伦铜下挫1.6%

* 在中间价续涨的引导下，人民币兑美元即期周一早盘震荡走升

* 中国2015年通胀数据低位收官，全年CPI涨幅不及年初3%目标位一半创六年新低；PPI则扩大跌幅录得连四年负增长。

(完)

(编译 于春红; 审校 孙茉莉)

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