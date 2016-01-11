《汇市简讯》伦敦盘初：尽管人民币中间价走强，但股市重挫

金属期市：铜价由跌转升，因预期中国经济稳健成长且美国数据强劲
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
0651GMT：
* 美元兑人民币跌0.15%，美元兑离岸人民币下滑0.34%，美元兑日圆下挫0.11%，澳元兑美元涨0.1%
* 新西兰元兑美元下挫0.23%，美元兑马币上扬0.5%，美元兑坡元下跌0.28%，美元兑韩元升0.13%
* 沪综指重挫4.83%，恒指下挫2.39%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑1.96%，美国原油期货涨1.69%，伦铜下挫1.6%
* 在中间价续涨的引导下，人民币兑美元即期周一早盘震荡走升
* 中国2015年通胀数据低位收官，全年CPI涨幅不及年初3%目标位一半创六年新低；PPI则扩大跌幅录得连四年负增长。
(完)
(编译 于春红; 审校 孙茉莉)
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债