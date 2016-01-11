更新版 1-南非金融：南非兰特扳回部分跌幅，亚洲盘时曾改写纪录低位

南非总统祖马(Jacob Zuma)表示，市场对他12月决定解除财长内内职务反应过度。

“当地市场的人气仍很差，事实上周末ANC的会议并没有消除投资者的担忧，暗示这类担心还会持续，”Keenan说道。“南非兰特的潜在人气仍是非常偏空。”

南非股市Top-40股指期货 下滑1.04%，表明当地股市开盘将会跌逾450点。

债市方面，政府公债亦追随兰特走势，指标2026年政府公债 收益率(殖利率)上涨34个基点，报9.865%。(完)