欧洲个股：瑞银计划五年内将中国员工倍增，中国证券业务收入亦增一倍

金属期市：铜价由跌转升，因预期中国经济稳健成长且美国数据强劲
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透上海1月11日 - 国际知名投行瑞银 首席执行官安思杰周一在上海宣布，未来五年中国员工人数将增加一倍，以扩大与中国相关的业务。而瑞银中国证券业务主管房东明透露，未来五年瑞银在中国的证券业务收入将继续扩增一倍。
安思杰在2016年瑞银大中华研讨会上表示，中国债券市场的壮大、新股发行注册制即将落实、城镇化持续推进，都将能够促进资本更有效的配置，并带动民营经济的发展。尽管短期内中国仍有一些问题需要解决，但瑞银对中国的未来长期前景充满信心。
“与中国有关的业务在我们的地区收入中占有很高的比重，并且我们认为，随着中国继续推进市场改革，扩大对外开放，这一比例还会继续上升。”他说。
瑞银中国目前拥有约600名员工，其中证券业务拥有约100名员工。
房东明透露，受益于经纪业务的快速发展，去年瑞银中国的证券业务收入同比增三成，利润增九成，员工数增长10%左右，过去五年瑞银中国的证券业务收入已实现倍增。
他介绍说，未来五年，瑞银中国的证券业务将由此前的单一支柱，即QFII（合格境外机构投资者）和RQFII（人民币合格境外机构投资者）的佣金收入，转变为三足鼎立之势，即经纪业务、融资融券为代表的资本中介业务、衍生品业务，而瑞银中国的证券业务员工数将增加近一倍。
瑞银在中国经营财富管理、资产管理及投资银行等三大业务板块，并参股一家全牌照的合资证券公司--瑞银证券。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债