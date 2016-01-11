欧洲个股：瑞银计划五年内将中国员工倍增，中国证券业务收入亦增一倍

路透上海1月11日 - 国际知名投行瑞银 首席执行官安思杰周一在上海宣布，未来五年中国员工人数将增加一倍，以扩大与中国相关的业务。而瑞银中国证券业务主管房东明透露，未来五年瑞银在中国的证券业务收入将继续扩增一倍。

安思杰在2016年瑞银大中华研讨会上表示，中国债券市场的壮大、新股发行注册制即将落实、城镇化持续推进，都将能够促进资本更有效的配置，并带动民营经济的发展。尽管短期内中国仍有一些问题需要解决，但瑞银对中国的未来长期前景充满信心。

“与中国有关的业务在我们的地区收入中占有很高的比重，并且我们认为，随着中国继续推进市场改革，扩大对外开放，这一比例还会继续上升。”他说。

瑞银中国目前拥有约600名员工，其中证券业务拥有约100名员工。

房东明透露，受益于经纪业务的快速发展，去年瑞银中国的证券业务收入同比增三成，利润增九成，员工数增长10%左右，过去五年瑞银中国的证券业务收入已实现倍增。

他介绍说，未来五年，瑞银中国的证券业务将由此前的单一支柱，即QFII（合格境外机构投资者）和RQFII（人民币合格境外机构投资者）的佣金收入，转变为三足鼎立之势，即经纪业务、融资融券为代表的资本中介业务、衍生品业务，而瑞银中国的证券业务员工数将增加近一倍。