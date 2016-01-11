美国12月就业岗位激增，且之前两个月的就业岗位数据也被大幅上修，暗示尽管全球金融市场动荡，美国 经济仍稳健。这增强了美国联邦储备理事会(FED/美联储)在3月再次升息的预期。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周五表示，只要经济继续成长、核心通胀指标趋于稳 定、且失业持续减少，美联储今年料将四度升息。 里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五称，美联储在未见到美国经济前景面临威胁的明确迹象的情形下，必 须小心应对中国金融风暴。拉克尔今年在美联储制定利率的委员会没有投票权，但将参与讨论。 中国央行周五表示，当前中国经济金融运行总体平稳，但国际国内经济金融形势依然复杂严峻，2016年要 实施稳健的货币政策，营造适宜的货币金融环境，灵活运用各种工具组合，保持银行体系流动性合理充裕。 瑞典央行考虑采取汇市干预手段，让货币贬值以推升进口商品和服务价格，来推动通胀升向央行目标。尽 管降息至创纪录的负利率，但央行仍苦于应对货币升值，因国内经济繁荣增长，全球其他多数国家货币政策宽 松。随着应对通缩的货币政策在减少，瑞典央行委员会本周稍早授予央行总裁直接干预汇市的权力。 美国 联邦基金利率0.25%-0.5% 2015年12月16日升息25基点 基本贴现率1.00% 2015年12月16日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.625% 2015年12月17日降12.5基点 担保放款融通利率2% 2015年12月17日降12.5基点 短期融通利率3.875% 2015年12月17日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.75% 2015年12月17日升25基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2015年12月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点 附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.35% 2015年7月2日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 非洲 南非 附买回利率6.25% 2015年11月19日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 高琦 审校 白云)