欧洲个股：戴乐格半导体预估2016年营收增长放缓，因智能手机市场疲弱

金属期市：铜价由跌转升，因预期中国经济稳健成长且美国数据强劲
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透法兰克福1月11日 - 智能手机电源管理芯片厂商--戴乐格半导体(Dialog Semiconductor) 周一表示，由于智能(智慧型)手机市场的疲弱态势将延续至今年上半年，因此预估本公司营收成长将放缓。
去年戴乐格半导体的营收为13.55亿美元，同比增幅为17%，预计2016年营收增幅将放缓至个位数。该公司极其仰赖为苹果 与三星电子 供应芯片的业务。
戴乐格在经纪商Lang & Schwarz的盘前股价显示开盘料下跌2.6%，德国蓝筹股指 开盘料跌1.3%。(完) (编译 陈宗琦；审校 于春红)
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债