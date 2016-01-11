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亚洲 | 2016年 1月 11日 星期一 15:26 BJT

欧洲个股：戴乐格半导体预估2016年营收增长放缓，因智能手机市场疲弱

路透法兰克福1月11日 - 智能手机电源管理芯片厂商--戴乐格半导体(Dialog Semiconductor) 周一表示，由于智能(智慧型)手机市场的疲弱态势将延续至今年上半年，因此预估本公司营收成长将放缓。

去年戴乐格半导体的营收为13.55亿美元，同比增幅为17%，预计2016年营收增幅将放缓至个位数。该公司极其仰赖为苹果 与三星电子 供应芯片的业务。

戴乐格在经纪商Lang & Schwarz的盘前股价显示开盘料下跌2.6%，德国蓝筹股指 开盘料跌1.3%。(完) (编译 陈宗琦；审校 于春红)

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