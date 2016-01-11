国际油市：油价下挫逾2%，中国放缓损及需求且市场失去对反弹的信心

英国政经：若无法与欧盟达成协议，将另寻他法保持竞争力--财政大臣
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示，截至1月5日当周，大型投机客将原油净多仓削减至不足50,000口。这显示交易商对油价快速反弹愈发失去信心。
分析师们指出，中国经济放缓为油价及大宗商品价格下挫的元凶。
“中国宏观趋势仍为大宗商品的主要趋动力， ”新加坡交易所(SGX)周一在2016年大宗商品展望报告中指出。
自从2014年中期开始下行，油价已经下跌逾70%，因全球产量大增，每天都有数十万桶原油找不到买家，导致储油罐装得满满的。
需求放缓则使得供应过剩状况加剧。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦/龚芳; 审校 高琦/于春红)
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
“我们在等待下一个推动因素，可能来自OPEC、非OPEC、美国页岩油厂商、活跃钻机数量，当然还有库存...不过市场似乎仍处在区间走势。”
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。