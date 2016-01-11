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货币新闻 | 2016年 1月 11日 星期一 15:31 BJT

国际油市：油价下挫逾2%，中国放缓损及需求且市场失去对反弹的信心

商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示，截至1月5日当周，大型投机客将原油净多仓削减至不足50,000口。这显示交易商对油价快速反弹愈发失去信心。

分析师们指出，中国经济放缓为油价及大宗商品价格下挫的元凶。

“中国宏观趋势仍为大宗商品的主要趋动力， ”新加坡交易所(SGX)周一在2016年大宗商品展望报告中指出。

自从2014年中期开始下行，油价已经下跌逾70%，因全球产量大增，每天都有数十万桶原油找不到买家，导致储油罐装得满满的。

需求放缓则使得供应过剩状况加剧。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦/龚芳; 审校 高琦/于春红)

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