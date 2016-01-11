台湾债市：10年公债殖利率连四跌至一周新低，反应美债利多及台股重挫

* 10年公债殖利率连四跌至一周新低 * 因美债殖利率挫低及台股重挫等利多 * 明日104/12期殖利率暂看0.98-1.03% 路透台北1月11日 - 台湾指标10年公债 殖利率周一收低，并录得连四日跌 势。交易员指出，由于美国上月非农就业数据表现强劲，引领104/12殖利率随美债放量走跌 ，且台股连番重挫再失守10年均线，对台债也是利多，令该券殖利率续在低档狭幅整理。 他们表示，随着104/12殖利率已跌近1%，追价意愿较显疲弱，令该券整日暂在1.00%上 方窄幅波动，多数交易商倾向在区间内短线抛补，带动成交量能持续放大，但有券商偏多操 作，抱持金融市场动荡、恐慌气氛蔓延等立论，也不排除再探历史盘中低位。 104/12周一殖利率收在相对低位，并创一周新低，前波收盘新低为1月4日的0.9980%。 至于该券历史盘中低位则为去年12月24日的0.97%。 〞明天标债只是前菜，下周20年债标售才是重头戏。〞一位大型官股银行交易主管说。 台湾央行周二将代财政部标售三年期公债105/1 ；路透调查显示，三年期 公债以银行业养券需求为主，在养券利润考量下，此次得标区间料落在0.45%附近，预估中 值为0.44-0.46%。 交易员认为，三年期公债以银行业养券需求为主，标售结果对台债影响有限，今日该券 殖利率收在发行前交易期间最高水准，但交易量很低，并不具代表性。 另位大型民营银行交易员提及，目前台债维持低档区间盘整格局，仍是上有天花板、下 有锅盖的态势不变，经过近日洗盘之后，后续观察美债走势及银行间投资盘追价意愿是否升 温，短线104/12区间落在0.99-1.03%。 台湾股市周一收低1.34%报7,788.42点，续创逾四个月低位并正式失守10年均线。分析 师指出，中、美股市不佳引发亚股续挫、外资汇出，加上大选在即，本地资金也抽身。国安 基金双拳难敌四腿，令7,800点附近的10年均线终告沦陷。 美国公债收益率上日下滑，中短期公债收益率触及数周低点，受避险买盘拖累，数据显 示美国12月就业增长强劲，但被缺乏薪资增长因素所盖过。指标10年期公债价格US10YT=RR 尾盘触及逾十周低点2.112%。 美国劳工部上周五发布，上个月非农就业岗位增加了29.2万个，失业率维持在5%的七年 半低位，更多的人加入到劳动大军表明就业市场信心十足。暗示尽管全球金融市场动荡，美 国经济仍稳健。 交易员预估，明日五年券104/13期 殖利率区间在0.58-0.62%间；10年券10 4/12期殖利率则介于0.98-1.03%间。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 104/12 -1.95 1.0060% 1.0050-1.0160% 277.00 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 1.5450% 10 104/12 1.0060% 5 104/13 没有成交 3 105/1 0.4630% 2 104/10 没有成交 (完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)