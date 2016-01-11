表格：外资在韩国股市卖超4,182亿韩元，连续第三日卖超

金属期市：铜价由跌转升，因预期中国经济稳健成长且美国数据强劲
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透首尔1月11日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超4,182亿韩元，连续第三日卖超，期间共计卖超8,367亿韩元(6.9232亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
---------------------------------------------
1月11日 -418.2 86.3 256.6
^1月 8日 -149.2 123.2 -47.2
1月 7日 -269.3 7.9 184.4
1月 6日 163.1 -69.2 102.9
1月 5日 -189.7 100.0 16.7 1月 4日 -157.2 -347.1 415.7
12月30日 -38.2 -282.2 229.7
12月29日 -92.8 -277.4 264.3
12月28日 -30.4 149.7 -195.2
12月24日 -3.6 350.9 -362.4
12月23日 -6.3 440.4 -481.0
12月22日 -6.6 216.6 -271.6
12月21日 -114.1 225.5 -142.0
12月18日 -143.0 175.9 -66.3
12月17日 -65.5 177.9 -176.1
----------------------------------------------
本月以来 -1,020.6 -98.8 929.2
----------------------------------------------
今年以来 -1,020.6 -98.8 929.2
----------------------------------------------
注：^ 1月8日为修正后数据。(完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债