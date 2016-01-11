全球金市：现货金小涨，股市承压帮助提振黄金避险买兴

“市场有一些支撑因素，例如沙特(沙乌地)阿拉伯-伊朗关系，以及人民币贬值，这引发了黄金的避险需求，”香港香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung表示。

金价上周五创11月初以来最高水平，今年以来涨逾4%，因围绕中国经济的忧虑以及股票下挫刺激了黄金避险需求。

外界认为中国政府在管控股市和汇率方面失策，这令人担忧中国政府在经济政策上也可能失控。

上周黄金的投资需求出现回升迹象。全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的数据显示，上周四该基金的黄金持仓增加4.2吨。

现货银 上涨0.3至每盎司13.978美元；现货铂金 跌0.4%至每盎司871.53美元；现货钯金 下挫1.7%至每盎司486.75美元。(完)

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