全球金市：现货金小涨，股市承压帮助提振黄金避险买兴

金属期市：铜价由跌转升，因预期中国经济稳健成长且美国数据强劲
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
“市场有一些支撑因素，例如沙特(沙乌地)阿拉伯-伊朗关系，以及人民币贬值，这引发了黄金的避险需求，”香港香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung表示。
金价上周五创11月初以来最高水平，今年以来涨逾4%，因围绕中国经济的忧虑以及股票下挫刺激了黄金避险需求。
外界认为中国政府在管控股市和汇率方面失策，这令人担忧中国政府在经济政策上也可能失控。
上周黄金的投资需求出现回升迹象。全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的数据显示，上周四该基金的黄金持仓增加4.2吨。
现货银 上涨0.3至每盎司13.978美元；现货铂金 跌0.4%至每盎司871.53美元；现货钯金 下挫1.7%至每盎司486.75美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/陈宗琦；审校 龚芳/白云)
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债