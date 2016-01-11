更新版 1-中国汇市：人民币收盘随中间价小升，监管层有意破除单边贬值预期

* 人民币收盘随中间价小升 * 中间价持稳凸显央行维稳意图 * 离岸大幅反弹，两地价差快速收窄至500点子以内 * 监管层有意破除单边贬值预期 * 短期汇率有望持稳，但稳定性仍需观察 (新增更多细节和评论) 路透北京1月11日 - 人民币兑美元即期 周一收盘随中间价小升。交易员称， 近日央行有意破除单边贬值预期，对中间价维稳态度对市场信心有所提振，但中国股市仍乌 云笼罩，市场仍弥漫悲观情绪。短期人民币可能有所持稳，中期贬值压力则依旧较大。 他们指出，监管层虽有维稳决心，只是市场一致性的贬值预期短期内难打破，还得允许 市场自我出清，贬值压力才能获得充分释放。离岸CNH 大幅走升，因市场有干预传 言，加之前期一些获利盘了结，使得离岸与在岸价差快速收窄至500点子以内。 “中间价还是起到稳定军心的作用，感觉有点阶段性企稳的迹象”，一中资行交易员称 ，“但中国股市表现这么差，不管风险因素还是接下来可能的降准降息，都会对汇市造成压 力，股市如果不能尽快企稳，感觉汇市也稳不住。” 中国央行出人意料地连续第二天上调人民币兑美元中间价至6.5626，这提振了离岸人民 币兑美元即期，加之市场传言有干预，离岸即期 周一盘中一度较低点大涨近500点 ，后有所回落，然离岸市场流动性堪忧，香港银行间CNH一周拆借利率 已飙升至惊 人的17.849%，各期限的银行同业拆息(Hibor)亦创历史新高。 人民币上周当周贬幅一度逾1.5%，在上周五中间价九个交易日来首次上调后，人民币才 得以小幅反弹作收。 另一股份行交易员表示，监管层想要打破单边贬值预期，要么先让人民币大幅贬值再拉 升，通过加大波动打掉投机盘，让市场干净一些；要么中国数据好转，贬值预期可能会改变 ，目前看来二者都很难做到。 “之前说人民币没有大幅贬值基础，但是合理的区间在哪里大家都摸索不定，客户是比 较慌的。本身市场方向单一，如果央妈不干预，都往贬值方向走。”他称，“现在看不到央 行要控制在哪里，只能说稳，不知道央妈能扛多久。但是这样下去很危险，一直稳在这个价 格可能更难做。” 中国金融四十人论坛高级研究员管涛称，中国基础国际收支依然强劲，市场恐慌和集中 挤兑是因为一致性贬值预期造成的。市场需消除单边预期引起的恐慌，主动适应人民币双向 波动的新常态。 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五人民币汇率指数为99.96，较前周大跌近0. 97%，较2014年底亦贬值0.04%，这也是该数据自公布以来的首次跌破100关口。 中国国家外汇管理局上周六表示，今年将加强风险防控，指导银行按照“展业三原则” （了解客户、了解业务、尽职审查）要求办理外汇业务，严格履行真实性、合法性审核责任 ，打击外汇违法违规行为，维护正常外汇市场秩序。 全球汇市方面，避险货币日圆兑美元有所回落，因此前中国央行上调了人民币汇率中间 价，缓解了市场对于北京方面试图通过本币贬值来获得出口竞争优势的担忧。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.5822 6.5938 0.22% 中间价 6.5626 6.5636 0.02% 成交额 253.33亿美元 314亿美元 日内波动幅度(pips) 195 日高6.5755 日低6.595 今年以来升贬幅度 -1.30% 2005年汇改以来升贬幅度 25.80% 一年期美元/人民币掉期 +1,200 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.628 6.6851 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.936 6.944 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16人民币兑美元参考汇率为6.5848；交易中心自1月4日起 ，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考 汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度 和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇 率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价 ，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子/张金栋; 审校 杨淑祯/屈桂娟)