台湾货币市场：两年期定存单加权平均得标利率料在0.43-0.44%

* 标售标的：央行两年期定存单

* 标售时间：周二(12日)

* 标售金额：300亿台币(上月亦为300亿)

* 预测中值：0.43-0.44%

* 受访机构：六家

路透台北1月11日 - 台湾央行周二将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，农历年关日近，近日市场资金呈现平稳，部分大型银行资金不多，预估该两年期定存单平均得标利率在0.43-0.44%。

路透周一访谈六家金融机构，包括一家外商银、五家本地大型银行，预测中值在0.43-0.44%，大区间在0.41-0.45%。

交易人士预估，上次12月中旬的标售之后，中央银行期间降息半码(0.125个百分点)，重贴现率降至1.625%；而目前市场对央行在3月底的理监事会仍有降息预期，因出口不佳。

以下为银行交易员看法：

--总体经济表现不佳，出口仍弱，市场对3月央行仍有降息半码的预期。

--目前两年期公债最新成交在0.35%；三年期公债明日将标售350亿台币，目前市场预估得标利率在0.44-0.46%。

--近期大型银行资金不多，部分外商小缺，但不算严重。不过大型公股银行的资金水位低，可能影响对两年期定存单的喜好度。

台湾央行12月底标售的1,500亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.351%，高于市场预期的0.33-0.34%，较前次标售均标0.384%则降3.3个基点，为连15次走低。

央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，自2014年8月起将每月例行标售金额由100亿台币增加至200亿台币，2015年8月起再增为300亿台币。

以下为2013-2015年两年存单标售结果一览表：

标售日期 得标平均利率% 额度 央行重贴现率

(亿台币)

2015年12月15日 0.464 300 1.750%

2015年11月10日 0.465 300 1.750%

2015年10月13日 0.505 300 1.750%

2015年 9月11日 0.553 300 1.875%

2015年 8月11日 0.619 300 1.875%

2015年 7月13日 0.669 200 1.875%

2015年 6月12日 0.698 200 1.875%

2015年 5月 8日 0.728 200 1.875%

2015年 4月10日 0.755 200 1.875%

2015年 3月13日 0.778 200 1.875%

2015年 1月 9日 0.793 200 1.875%

2014年12月12日 0.812 200 1.875%

2014年11月 7日 0.846 200 1.875%

2014年10月 9日 0.851 200 1.875%

2014年 9月12日 0.836 200 1.875%

2014年 8月 8日 0.802 200 1.875%

2014年 7月11日 0.747 100 1.875%

2014年 6月13日 0.699 100 1.875%

2014年 5月 9日 0.694 100 1.875%

2014年 4月14日 0.705 100 1.875%

2014年 3月12日 0.727 100 1.875%

2014年 2月21日 0.744 100 1.875%

2014年 1月10日 0.757 100 1.875%

2013年12月13日 0.720 100 1.875%

2013年11月08日 0.756 100 1.875%

2013年10月11日 0.794 100 1.875%

2013年 9月12日 0.797 100 1.875%