金属期市：伦铜刷新六年半低位，受中国股市再跌拖累

今年的农历春节是在2月初。

“基本金属在12月底时有小幅上涨，因此今年开局表现不振，让市场有了失望情绪。”

0727 GMT，LME三个月期铜 下跌2.1%至每吨4,390美元，延续上个交易日下滑0.9%的跌势。伦铜稍早曾触及每吨4,389美元，为2009年5月以来最低。铜价本月迄今已经跌去近7%。对比一下，伦铜在2015年1月总计下跌逾12%。

上海期铜 下跌2.6%至每吨34,770元人民币，为一个月低点。

投资者对铜市也愈发看空。根据美国商品交易管理委员会(CFTC)数据，在截至1月5日当周，基金增持期铜空仓。

其它金属方面，伦敦期镍 跌逾3%，据一位新加坡交易员称，交易者卖出上周买进的期镍，部分是出于美国商品指数调整的需要。（完）

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