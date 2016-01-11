金属期市：伦铜刷新六年半低位，受中国股市再跌拖累

金属期市：铜价由跌转升，因预期中国经济稳健成长且美国数据强劲
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
今年的农历春节是在2月初。
“基本金属在12月底时有小幅上涨，因此今年开局表现不振，让市场有了失望情绪。”
0727 GMT，LME三个月期铜 下跌2.1%至每吨4,390美元，延续上个交易日下滑0.9%的跌势。伦铜稍早曾触及每吨4,389美元，为2009年5月以来最低。铜价本月迄今已经跌去近7%。对比一下，伦铜在2015年1月总计下跌逾12%。
上海期铜 下跌2.6%至每吨34,770元人民币，为一个月低点。
投资者对铜市也愈发看空。根据美国商品交易管理委员会(CFTC)数据，在截至1月5日当周，基金增持期铜空仓。
其它金属方面，伦敦期镍 跌逾3%，据一位新加坡交易员称，交易者卖出上周买进的期镍，部分是出于美国商品指数调整的需要。（完）
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/高琦 审校 龚芳/白云)
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债