《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月11日

金属期市：铜价由跌转升，因预期中国经济稳健成长且美国数据强劲
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透香港1月11日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:09时,1港元=0.84733人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 10.44 6.90 1.79 南玻 9.86 6.32 1.84 深康佳 4.93 3.10 1.88 ST中华 9.95 5.20 2.26 ST中冠 41.02 16.38 2.96 深深宝 11.61 8.51 1.61 深华发 26.78 9.30 3.40 深赤湾 14.43 14.08 1.21 特力 85.56 24.45 4.13 飞亚达 12.10 8.00 1.79 一致药业 66.15 39.82 1.96 深深房 9.10 5.54 1.94 ST盛润 7.62 6.44 1.40 深南电 8.88 4.89 2.14 深纺织 10.95 7.52 1.72 方大集团 10.13 6.00 1.99 深国商 28.95 11.31 3.02 深赛格 11.85 5.60 2.50 宝石 6.91 4.75 1.72 小天鹅 23.65 18.95 1.47 粤高速 5.81 3.96 1.73 晨鸣纸业 7.55 5.23 1.70 ST珠江 7.56 5.61 1.59 美菱电器 5.88 4.79 1.45 大冷股份 17.28 8.58 2.38 粤电力 6.50 4.80 1.60 佛山照明 11.72 6.82 2.03 江铃汽车 26.50 25.20 1.24 沙隆达 10.70 6.82 1.85 苏常柴 7.80 4.96 1.86 威孚高科 19.57 17.85 1.29 古井贡酒 31.49 24.99 1.49 ST东海 14.05 6.25 2.65 长安汽车 14.51 15.15 1.13 京东方 2.75 2.20 1.48 鲁泰 12.58 10.35 1.43 本钢板材 5.59 2.84 2.32 张裕 37.50 25.51 1.73 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债