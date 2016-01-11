中东金融：沙特里亚尔震荡归咎于投机客不切实际的预期--央行总裁

路透利雅得1月11日 - 沙特阿拉伯货币管理局(SAMA)总裁Fahad al-Mubarak周一称，近日沙特里亚尔在远期市场中剧烈波动，主要归咎于基于不切实际预期的传闻。

沙特里亚尔1月7日触及纪录低位，因又有传闻称，在油价下跌及其对沙特财政造成抑制的压力下，沙特可能被迫取消里亚尔盯住美元的汇率制度。

SAMA注意到了近期“沙特里亚尔兑美元在远期市场的波动，这根源于一些市场参与者对沙特整体经济状况不正确的预期。”Mubarak在SAMA网站发表的声明中称。

Mubarak还表示，SAMA将沙特里亚尔盯住美元在3,7500的水准，仍得到外汇储备等一系列财政政策工具的支持。(完) (编译 刘秀红；审校 龚芳)