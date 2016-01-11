《中国新债预测》国开行五期债收益率料低于二级，受股市大跌提振

* 招标品种：国开行1/3/5/7/10年固息增发债

* 期限及招标金额：1年：40亿元；3/5/7年：60亿元；10年：110亿元

* 招标时间: 1/3/5年：1月12日9:30-10:30；7/10年：9:30-11:20

* 受访人数: 9位(银行、券商)

* 预测区间：2.33%-2.43%；2.55%-2.72%；2.80%-2.92%；3.10%-3.19%；3.04%-3.13%

* 预测均值: 2.37%；2.65%；2.83%；3.14%；3.07%

路透上海1月11日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发1-10年五期债。路透调查显示，股市再次暴跌为债市频添人气，同时资金面充裕局面依然，现券市场看多情绪有增无减，料将支撑明日国开行新债需求，中标收益率有望低于二级市场。

交易员并表示，虽然明日公开市场仍存不确定性，但对资金面难有大的扰动，债市整体向好情绪有望延续。

“股市都这个熊样了，估计大家都要来买债了吧，不然还有什么选择呢？明天国开要大卖啊，”华东一银行交易员称，二级市场今天情绪很好，信用债也表现不错，招标结果应会低于二级。

中国股市沪综指 周一收盘大跌逾5%，创近四个月新低。分析师指出，年后全球金融市场避险情绪持续升温，A股受外围股市的拖累波动加大。目前投资者信心缺失，场内存在非理性抛售行为，恐慌性情绪的不断宣泄加剧指数下跌幅度。

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为2.4735%、2.7308%、2.9430%、3.1804%和3.1080%。

明日招标的五期债为国开行2015年22期、23期、20期 、21期 和18期 的增发债，票面利率依次是2.49%、2.98%、3.46%、3.59%和3.74%。

具体发行条款如下：

2015年第22、23、20、21和18期增发债

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发行上限 1年：40亿元；3/5/7年：60亿元；10年：110亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：1月12日9:30-10:30；7/10年：9:30-11:20

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 1/14

起息日 1年/3年：2015/11/4；5年：9/24；7年：10/22；10年：9/10

分销期 1/13-1/14

上市日 1/18

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%