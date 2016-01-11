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亚洲 | 2016年 1月 11日 星期一 16:40 BJT

《汇市简讯》美元兑俄罗斯卢布接近纪录高点，关注油价走势

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* 中国因素、油价和以及规避风险加剧，均重压卢布

* 美元/卢布新高在76.493，本周有望看向78.00

* 中国经济疑虑令布兰特原油触及12年低点

* 美元/卢布逼近2014年12月所及纪录高点80.1

* 俄罗斯经济前景同油价命运息息相关(完)

(编译 孙茉莉; 审校 高琦)

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