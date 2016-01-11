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亚洲 | 2016年 1月 11日 星期一 16:44 BJT

《汇市简讯》美元/日圆可能复苏乏力

0833 GMT

* 美元/日圆走势仍偏向下行

* 在117.00障碍点位下方的停止单被触发，汇价一度触及116.70

* 美元/人民币中间价低于预期，现汇随之回升

* 美元/日圆日内自116.70关键点位反弹，在117.77/118.02有强劲阻力

* 117.77/118.02为118.85-116.70跌势的50%/61.8%回档位

* 图表：reut.rs/1Rw6zr0

(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 白云)

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